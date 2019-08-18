Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trtspor'da yer alan habere göre; Sarı lacivertliler Milan forması giyen Diego Laxalt için resmi teklif yaptı.

Kolarov transferini bir türlü sonlandıramayan ve Roma'nın sürekli yüksek bonservis bedeli istemesiyle karşı karşıya kalan, Durmisi'yle de görüşmelere devam eden Fenerbahçe dümeni Laxalt'a çevirdi. Geçen sezon sonunda 14 milyon euroluk bonservis bedeliyle Genoa'dan Milan'a transfer olan Laxalt, teknik direktör Gattuso'nun ilk tercihi olamamıştı.

Uruguaylı yıldızı Fenerbahçe'nin dışında ciddi şekilde Atalanta'nın da istediği belirtiliyor. Laxalt, sol bek mevkisinin yanında 3'lü savunmanın solu, ve sol açık bölgelerinde de forma giyebiliyor. Hatta gerçek bölgesi sol-ön denilebilir. Kolarov'a göre çok daha genç olan 26 yaşındaki oyuncu Milan'la geçen sezon 29 maça çıkmıştı.

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