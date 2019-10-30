Brezilya basınında yer alan habere göre, Patrick'in menajeri Marcelo Robalinho bir dönem Inter'in de istediği oyuncu için her seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Kış transfer sezonu için konuşan Robalinho, "Her şey olabilir. Her seçeneği düşünüyoruz. Kış transfer sezonu için tam anlamıyla görüşmeler başlamadı ama sezon başındaki gibi görüşmeler sıkı geçecek" dedi.

"Fenerbahçe'ye gidebilir"

Haberde Internacional'in oyuncusunu takımda tutmasının çok zor olacağı ve Fenerbahçe'nin transferde ön planda olduğu belirtilerek, "Internacional, oyuncusunu, onu yaz döneminde de isteyen Fenerbahçe'ye kaptırabilir." denildi. Brezilya ekibiyle sözleşmesi 2022 yılı Ocak ayında biten başarılı orta sahanın ise takımda kalma düşüncesinin olmadığı belirtildi.

8 milyon euro iddiası

Ancak transfer için Sarı Lacivertliler'in 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu bonservisiyle mi almak istediği yoksa kiralık teklifinde mi bulunacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Yaz transfer sezonunda Ali Koç yönetiminin Patrick için Internacional'e 8 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.

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