Sarı-Lacivertliler, sadece Gaziantep’te mağlup oldu. Kanarya, o karşılaşmanın ardından çıktığı 10 deplasman maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak müthiş bir seri yakalamıştı. Fenerbahçe dün de Alanyaspor karşısında uzun süre 1 kişi eksik olmasına rağmen 1 puanı kaptı ve seriyi 11 maça çıkarttı. Kanarya’nın deplasmandaki en uzun yenilmemezlik serisi 1988-89’da 13 maç...

10 kişiyle kaybetmiyor!

Sarı-Lacivertliler, bu sezon 4. kez bir mücadelede 10 kişi kaldı. Fenerbahçe, kırmızı kart gördüğü maçların hiç birinde mağlup olmadı! Ligin ilk yarısında 2-1’lik Karagümrük mücadelesinde Lemos 85’te kızardı. Antalyaspor deplasmanında rakip 45’te 10 kişi kaldı, maçın son bölümünde ise Sinan Gümüş atıldı, Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-Lacivertliler’in 2-0 galip geldiği Denizli deplasmanında ise Serdar 54’te atılmıştı. Dün de Gökhan 43’te kırmızı gördü, maç 0-0 noktalandı.