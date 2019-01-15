Fenerbahçe'den Demba Ba sürprizi!

Fenerbahçe, Çin Ligi ekibi Shenhua’da forma giyen tecrübeli golcü Demba Ba’yı kiralamak için ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi istediği Demba Ba, Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Yönetim, bu transferde ısrarcı...

15 Ocak 2019, Salı 08:03
- A +
Fenerbahçe'den Demba Ba sürprizi!

Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen Senegalli yıldız Demba Ba'nın peşine düştü. Fenerbahçe Yönetimi'nin Ersun Yanal'ın da onayını aldığı ve 33 yaşındaki Senagalli oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Yönetim, Demba Ba transferinde oldukça ısrarcı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Galatasaray'ın da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla iz bırakmıştı.

353 MAÇTA 167 GOL KAYDETTİ

Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki golcü, 44 maçta 6 asist yaptı. Demba Ba kariyerinde 353 maçta 167 gol attı.

ÇİN'DE KALMAK İSTEMİYOR

Demba Ba'nın yakın çevresine, "Futbol hayatımı Çin'de sürdürmek istemiyorum. Buraya bir türlü alışamadım" dediği öğrenildi. Senegalli oyuncu, her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiriyor.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.