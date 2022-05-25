MENÜ

Fenerbahçe'den CSKA'ya Mert Hakan Yandaş cevabı

Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 8 numarası Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk teklif yaptı ancak sarı lacivertliler bu teklifi yetersiz bularak reddetti.

25 Mayıs 2022, Çarşamba 07:46 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'den CSKA'ya Mert Hakan Yandaş cevabı

Rusya’dan CSKA Moskova, İtalya’dan ise Torino, sezonun son bölümünde adeta patlama yapan Mert Hakan Yandaş’ın peşine düşmüştü. İlk adım CSKA’dan geldi, 5 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi beklendiği gibi bu teklife olumsuz yanıt verdi. Sarı-Lacivertliler, Rus ekibine gönderdiği mesajda Mert Hakan’ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtip, bu fiyata satılmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki günlerde yıldız futbolcu için yeni teklifler gelmesi muhtemel.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...