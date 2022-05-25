Rusya’dan CSKA Moskova, İtalya’dan ise Torino, sezonun son bölümünde adeta patlama yapan Mert Hakan Yandaş’ın peşine düşmüştü. İlk adım CSKA’dan geldi, 5 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi beklendiği gibi bu teklife olumsuz yanıt verdi. Sarı-Lacivertliler, Rus ekibine gönderdiği mesajda Mert Hakan’ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtip, bu fiyata satılmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki günlerde yıldız futbolcu için yeni teklifler gelmesi muhtemel.
YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...