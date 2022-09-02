Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken dün sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo’ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı. Gerek Başkan Ali Koç’un dün Transfer için Londra’ya gitmesi gerekse Portekizli yıldızın M.United’dan ayrılmak istediğinin bilinmesi, hatta takım arkadaşlarınca ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş olması bu iddiaları güçlendirdi.

Böyle olunca bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token’larının değeri de yüzde 20 arttı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Fenerbahçe kaynakları yaptıkları açıklamada “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” dediler.

İlk hedef Batshuayi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yabancı forvet transferini bitirmek üzere Londra’ya gitti. Kulübe yakın kaynaklara göre Ali Koç’un listesinde iki isim bulunuyor. Bunlardan biri geçen sezon Beşiktaş ’ta kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea’de bulunan Michy Batshuayi... Diğer isim ise sır gibi saklanıyor.









İddialar heyecanlandırdı

2022-2023 sezonunda artık şampiyonluk hedefini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı. Ajansspor, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldız ile prensipte anlaştığını iddia etti. Bu haber kısa zamanda büyük yankı uyandırırken sosyal medyada da binlerce tweet atıldı.

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli dünya yıldızının, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymek istediği biliniyordu. Buna rağmen, Bayern Münih, PSG, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi dünya devleri Ronaldo'yu reddetti.

37 yaşındaki yıldızın maaş yükü ve ilerleyen yaşı nedeniyle bu riske girmek istemeyen kulüpler, Ronaldo'ya olumsuz yanıt verdi.

Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, henüz gol katkısı yapamadı. Ronaldo'nun geleceği ise hala belirsiz.







