Fenerbahçe, Karagümrük-Konya maçı sırasında yayına verilen ve Sarı-Lacivertliler’e hakaret içeren tezahürat nedeniyle yayıncı kuruluşa savaş açmıştı. Digiturk’ten konuyla ilgili özür gelse de bu, Fenerbahçe’nin kızgınlığını gidermeye yeterli olmadı. Hem Erol Bulut hem de futbolcular, maçın öncesinde ve sonrasında tepkilerini beIN Sports mikrofonlarına gösterdi. Bulut, “Yayıncı kuruluşun tarafsız olduğunu düşünmekteyiz normalde. Bunu hiçbir alanda göremiyoruz. Şu anda mecburiyetten buradayım” ifadelerini kullandı. Caner ise, “Yayıncı kuruluş tarafından camiamız üzerine oynanan oyunlar var. Saçma şeyler yapılıyor” dedi.

‘Tahkim, gözümüz üzerinizde’

Karşılaşmanın ardından Ali Koç gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koç, yayıncı kuruluş için, “Sabrımız taştı. Özür açıklaması samimi değil” dedi. Fenerbahçe başkanı daha sonra Oğulcan Çağlayan transferi üzerinden Galatasaray’a yüklendi. Ali Koç, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) kararı, Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Yıllarca belirli takımların hatta bir takımın bu kurallara önem vermeden transferi olmuş. Futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Tahkim Kurulu’na sesleniyorum, Fenerbahçe olarak gözümüz üzerinizde. Futbolda bu bir suçtur ve üzerine gitmesi gerekmektedir” diye konuştu.

‘Ne haddin ne yetkin var’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu sözlere kısa süre sonra çok sert bir şekilde tepki gösterdi: 7 Ocak günü bize yazı geldi. Açıkça Galatasaray’ın ayartan kulüp olmadığı yazıyor. UÇK’nın disiplin cezası verme yetkisi yok. 1.2 milyon Euro muazzam bir rakam. Bunu ne insan vicdanı ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez. Tahkim’e başvuracağız, oyuncunun hoşnut olmadığı karar çıkarsa başka yerlere başvuracağız. Sonuna kadar savaşacağız. Ali Koç, sen haddini bileceksin! Yargıyı baskı altına alamazsın. Türkiye’nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah artırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin ne yetkin var!