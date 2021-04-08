Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. finalisti Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler zorlu yarı final serisinin 3. ve son maçında Eczacıbaşı'yı 3-2 mağlup ederek 2-1'lik üstünlükle finale çıktı. Kanarya'nın finaldeki rakibi ise Vakıfbank oldu. Final serisi cumartesi günü başlayacak, 3 galibiyet alan taraf şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe bir final başarısını daha, Basketbol Süper Ligi'nde gerçekleştirdi. Yarı final 3. maçında da Çankaya Üniversitesi'ni 60-46 yenen Sarı-Lacivertliler 3-0'lık seriyle namağlup finale adını yazdırdı. Kanarya'nın finaldeki rakibi, Galatasaray-Nesibe Aydın serisinden gelecek.