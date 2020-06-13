Fenerbahçe ile ilgili Fransa’dan önemli bir transfer iddiası geldi. RMC Sport, Maxim Choupo-Moting’in PSG’den ayrılma kararı verdiğini yazdı. Takımıyla olan 1 yıllık opsiyonunu kullanmayarak boşa çıkacak olan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ve eski takımı Schalke’nin harekete geçtiği kaydedildi.

Kamerunlu futbolcunun menacerlik şirketi, Sarı-Lacivertliler’e Luiz Gustavo ve Simon Falette’i de getiren ROGON. Ali Koç’un ‘iyi ilişki kurduk’ dediği şirket, Fenerbahçe ve Schalke ile ön görüşmeyi yaptı. Haberde, ROGON’un ilk tekliferi oyuncuya sunup, vereceği karara göre pazarlıkları yürüteceği kaydedildi. Choupo-Moting, forvette, sol kanatta ve forvet arkasında görev yapıyor. Başarılı oyuncu Fransız devinde bu sezon 17 resmi maçta 5 gol kaydetti.