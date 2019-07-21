Fenerbahçe’de flaş yabancı transferleri gündemdeki sıcaklığını korurken bir yandan maliyeti düşük, potansiyelli yerliler için de çalışmalar devam ediyor. Ersun Yanal ve Ali Koç’un onayı doğrultusunda Bursa’dan Cengiz Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy’un transfer edilmesi gündeme geldi.Sportif Direktör Damien Comolli, iki futbolcu için devreye girdi. Bursaspor’un 7 milyon TL istediği sol bek Umut’un yanı sıra kulübünün 750 bin Euro fesih bedeli istediği Ertuğrul’la görüşen Fransız spor adamı iki oyuncuya da tekliflerini bildirdi.

Mirsad Türkcan devrede

Ertuğrul’un adı bir süredir İtalyan takımlarıyla anılırken, Umut Meraş için ise Beşiktaş devredeydi. Sarı-Lacivertliler’in, önümüzdeki yıllarda düşürülmesi planlanan yabancı sayısını da göz önünde bulundurarak her iki oyuncuyu da kadroya katmak istediği ifade edildi. Ertuğrul’un menacerliğini yapan ve Ali Koç’a yakınlığıyla bilinen Mirsad Türkcan’ın bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.