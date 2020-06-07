Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi. Fenerbahçe'nin sol bek mevkiine takviye çalışmaları tam gaz sürerken yönetimin Fransız temsilcisi PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı da gündemine aldığı konuşuluyor. Son beş sezondur PSG'de görev alan 27 yaşındaki başarılı oyuncu 13 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giymişti.

Bonservis sorunu yok

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, bonservis sorunu bulunmayan başarılı oyuncu için bu hafta içerisinde görüşmelerini sıklaştıracak. Bu sezon 14 maçta görev alan ve 1 gol kaydeden oyuncu daha öncesinde de 7 sezon Monaco'da ter dökmüştü.

Maciej Rybus da listede

Fenerbahçe yönetiminin Kurzawa'nın transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Lokomotiv Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u da listesinde tuttuğu bilinirken Rus ekibiyle görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında. Hasan Ali ile ilgili kararını veremeyen Kanarya'nın sol bek için iki isimden birine imza attırması bekleniyor.

İlgili Haberler SON DAKİKA! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Mert Müldür yarışı



