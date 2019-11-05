Fransız Mercato365 sitesinin özel haber olarak verdiği bilgiye göre, ekonomik anlamda zorluk çeken ve bonservissiz oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Juventus'la sezon sonu sözleşmesi biten Blaise Matuidi...

Sarı Lacivertliler'in devre arasından itibaren Matuidi'yle sözleşme pazarlıklarına başlayacaği belirtilirken Juventus'un da oyuncusuyla sözleşme uzatmak istediği, Katar kulüplerinin de nabız yokladığı bilgisi verildi.

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Mini yorum / Hakan Ateşler

Gustavo'dan bir üst seviye!

Tabii ki spor medyasının sevdiği gibi, "Geliyor, müthiş, yüzyılın transferi" yazmak istedim ancak bu transfer göründüğü kadar kolay değil. Matuidi 32 yaşında olmasa bu haberin yapılması bile imkansız olurdu. Çok kaliteli, takıma müthiş derecede katkı verecek bir oyuncu. Gustavo'nun bir üst seviyesinde de denilebilir. Artık gençlik yıllarını geride bırakmasına rağmen bu transferin olma ihtimali düşük. En az 5 milyon euro yıllık ücret talep eder. Şampiyonlar Ligi kartı olmazsa geleceğini sanmam.

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