Süper Lig'de kalan üç maçını kazanarak ligi üçüncü sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle zirveye oynayacak bir kadro kurarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor. Finansal Fair Play ve corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi kayıp nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği

Kanarya'da takviye çalışmaları sürerken, yönetim gelecek sezondan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak olan yeni yabancı kuralı nedeniyle transferdeki önceliği yerli oyunculara verdi. Bu doğrultuda ilk somut adımı da atan Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler ayrıca ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Kanarya, gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle bitirdiği transferi sezon sonunda resmen açıklayacak.









İsmail ve Mert Hakan'ın yanında birçok yerli takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe; Kaan Ayhan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Alpaslan Öztürk, Mert Çetin, Enes Ünal, Umut Meraş ve Mert Müldür gibi birçok ismi daha gündemine aldı. Fenerbahçe'de yerli transfer çalışmaları bu doğrultuda sürerken, sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Nuri Şahin bombası

Fenerbahçe, Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin ile her konuda anlaştı. Werder Bremen ile sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki gurbetçi yıldızın, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun adı geçmiş transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile de anılmıştı.

Sabah







