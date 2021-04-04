Fenerbahçe'den bir paylaşım daha... Bu kez futbolcuların siyah tişörtlü fotoğrafı paylaşıldı ve "Fenerbahçe burada, dimdik ayakta" notu düşüldü.

Ne olmuştu?

2014/2015 sezonunda Galatasaray ile müthiş bir şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, Rize gibi zorlu bir deplasmandan 5-1'lik galibiyetle dönerken Trabzon'da kafile otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmiş ve kurşunlar şoför mahalinden içeri girmişti.. Saldırı sonucunda kafile şoförü yaralanırken, ustaca otobüsü kenara çekebilmiş ve büyük bir felaketin önüne geçilmişti.

Yapılan soruşturmanın ardından bazı kişiler gözaltına alınsa da daha sonra saldırıyla alakaları olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmışlar ve saldırının failleri meçhul kalmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili hiç kimse yakalanamadı.







