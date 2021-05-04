Sivasspor maçıyla sahalara dönen, ilk yarının son anlarında sakatlığı nüks eden ve oyuna devam edemeyen Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş taraftarı, Siyah Beyazlı formayla yeniden doğan Aboubakar'ın yolunu gözlerken yıldız golcüyle Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Beşiktaş Kongre Üyesi Yılmaz Canpolat, Aboubakar'a Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğunu ifade etti.

'Beşiktaş'tan aldığının iki katı para teklif ettiler'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, "Fenerbahçe, Aboubakar'ın menajeriyle konuştu. Beşiktaş'tan aldığının iki katı para teklif ettiler ve daha uzun vadeli bir sözleşme önerdiler ama Aboubakar bunu kabul etmedi. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sözleşme uzatma konusunda sorun yaşanmaz. Gökhan Töre için de sorun yaşanmaz. İkisiyle de Beşiktaş yeni sözleşme yapacak" şeklinde konuştu.

Sezon başı Porto'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

26 maçta 15 gol, 5 asist

Porto’da yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden transferine şüpheyle bakılan Vincent Aboubakar bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans ortaya koydu. 26 lig maçında forma giyen Kamerunlu yıldız rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 5 kez de asist yaptı.



