Beşiktaş Kulübü, pandemi sürecinde maçların seyircisiz oynanması sonrasında tribünde karton taraftar projesi başlatmıştı. Bu kapsamda geçen sezon Fenerbahçe’yle Vodafone Park’ta oynanan mücadelede rakip takımın da karton taraftarlarına Dolmabahçe’de yer verilmişti. Sarı-Lacivertliler de bu jesti karşılıksız bırakmadı. Dün, Siyah-Beyazlılar’ın karton taraftarları tribüne yerleştirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden futbolseverlerden oluşan tribünün görüntüsünün paylaşılıp altına, “Aramızdan ayrılan taraftarlarımız her yerde olduğu gibi Kadıköy’de de bizimle! #RuhunuzYeter” denildi.