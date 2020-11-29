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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest: Kadıköy'de de ruhunuz yeter

Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ın deplasman tribünü için yaptığı jeste karşılık verdi.

29 Kasım 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest: Kadıköy'de de ruhunuz yeter

Beşiktaş Kulübü, pandemi sürecinde maçların seyircisiz oynanması sonrasında tribünde karton taraftar projesi başlatmıştı. Bu kapsamda geçen sezon Fenerbahçe’yle Vodafone Park’ta oynanan mücadelede rakip takımın da karton taraftarlarına Dolmabahçe’de yer verilmişti. Sarı-Lacivertliler de bu jesti karşılıksız bırakmadı. Dün, Siyah-Beyazlılar’ın karton taraftarları tribüne yerleştirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden futbolseverlerden oluşan tribünün görüntüsünün paylaşılıp altına, “Aramızdan ayrılan taraftarlarımız her yerde olduğu gibi Kadıköy’de de bizimle! #RuhunuzYeter” denildi.

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