Fenerbahçe'den Berke Özer’e yakın takip
Genç file bekçisi Berke Özer, iki sezondur Belçika’nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyiyor. Berke, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe de Berke'nin durumunu yakından takip ediyor
Fenerbahçe’nin teknik heyeti de 20 yaşındaki kalecinin hem Westerlo hem de Ümit Milli Takım performansını yakından takip ediyor. Berke, Westerlo’da 23 maçta 25 gol yedi, 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve 4 penaltıdan 1’ini kurtardı.