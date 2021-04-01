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Fenerbahçe'den Berke Özer’e yakın takip

Genç file bekçisi Berke Özer, iki sezondur Belçika’nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyiyor. Berke, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe de Berke'nin durumunu yakından takip ediyor

01 Nisan 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Berke Özer’e yakın takip

Fenerbahçe’nin teknik heyeti de 20 yaşındaki kalecinin hem Westerlo hem de Ümit Milli Takım performansını yakından takip ediyor. Berke, Westerlo’da 23 maçta 25 gol yedi, 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve 4 penaltıdan 1’ini kurtardı.

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