Fenerbahçe’nin teknik heyeti de 20 yaşındaki kalecinin hem Westerlo hem de Ümit Milli Takım performansını yakından takip ediyor. Berke, Westerlo’da 23 maçta 25 gol yedi, 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve 4 penaltıdan 1’ini kurtardı.