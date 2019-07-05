Behrad Talebi’nin, sarı lacivertli kulüpte tercüman olarak göreve getirilmesi üzerine taraftarlar adeta isyan etmişti.

Talebi'nin soyal medya üzerinden Fenerbahçe'yi aşağılayan paylaşımlarının taraftarlarca bulunması üzerine adeta kulübe isyan bayrağı çekildi.

Allahyar'ı o mu getirdi?

Fenerbahçe Kulübü ise bu tepkiler üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Talebi'nin kulüp çalışanı olmadığı, aynı zamanda da tesislerden gönderildiği belirtildi. Talebi'nin Allahyar Sayyadmanesh'in transferinde pay sahibi olduğu iddia edilirken, genç oyuncunun da tercümanlığını yapması bekleniyordu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medyada oluşan gündem hakkında ivedi bir bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.

Yeni transferimiz Allahyar Sayyadmanesh ile kampa gelen ve fotoğrafları basına yansıyan şahıs, sadece birkaç günlüğüne futbolcumuza yardımcı olmak üzere tesislerimize gelmiştir.

“Kulübümüzün resmî çalışanı değildir.”

Fenerbahçemizin çatısı altında görev yapacak her kişi hakkında, Fenerbahçe değerleri kapsamında tüm konularda detaylı araştırma yapılıp son karar Fenerbahçemiz değerlerine uygun şekilde verilmektedir.

Futbolcumuzla birlikte geçici olarak birkaç günlüğüne Farsça çeviri yapmak üzere kampa gelen bu şahıs an itibariyle tesislerimizden gönderilmiştir.

Camiamızın bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

***

Talebi'nin paylaşımlarından bazıları:



