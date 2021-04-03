1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için harekete geçen Fenerbahçe bu konuda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. İki kulüpte resmi sosyal medya hesaplarından sert açıklamalarda bulunmuştu. Sarı Lacivertli kulüpten Bedri Baykam'ın açıklamalarına yer veren yeni bir paylaşım daha geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

FBTV yorumcularından Ressam Bedri Baykam, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü’nün daha önce başvuru yaptığı ve bu başvurunun TFF tarafından reddedildiği yalanını kendi yaptıkları bireysel başvuruyu anlatarak ve TFF’den gelen cevabı okuyarak ifşa etti.

Baykam, Ferruh Tanay’la birlikte yaptıkları bireysel başvuruya bile TFF’den ret cevabı gelmediğini, başvurularının ‘Futbol Ailesinin Mensubu Olmamaları’ nedeniyle değerlendirilmeye alınmadığını söyledi.









Baykam, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları konusunda yaptıkları bireysel başvuruyla ilgili “Daha önce Fenerbahçe Kulübü müracaat etmedi, biz kişisel olarak ettik ve bu müracaatta bizi ‘futbol ailesinin dışındasınız’ diye değerlendirme dışında tuttuklarını yazılı olarak bize bildirdiler.” dedi.

FBTV’ye konuşan Bedri Baykam, “2014’te Ferruh Tanay’la beraber, biz bireysel olarak, hiç kulüple ilgili olmadan, Fenerbahçe adına değil, biz kendimiz adına bunu federasyonun gündemine getirdik ve bu yazıyı 7 Ocak 2014 tarihinde federasyona sunduk, 7 Ocak 2014’te gelen evrak 484 numarasıyla kaydettiler ve bu talebimizi aldılar.” ifadelerini kullandı.

Bireysel müracaatlarının bir-bir buçuk yıl federasyonda kaldığını söyleyen Baykam, kendilerine verilen resmi cevabı okudu: “10 Ağustos 2015’te bize Kadir Kardaş imzasıyla futbol federasyonundan bir yanıt geldi. Bu yanıtta ‘İlgili yazılardaki talebiniz 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bir bilgi ve belge talebi niteliği taşımadığından ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun faaliyetlerinin yönetimine ilişkin talepte bulunmaya hakkı olan bir Futbol Ailesi Mensubu olmamanız nedeniyle talebinizin değerlendirilmeye alınmadığını bilgilerinize sunarız’ deniyordu.”

Bedri Baykam sözlerine şöyle devam etti: “Halbuki son 2 haftada ortada gezen cümlelere baktığınız zaman sanki Fenerbahçe daha önce müracaat yapmış ve reddedilmiş gibi sahte bir dedikodu etrafa yayılıyor.”

Bedri Baykam ve Ferruh Tanay’ın ortak bireysel başvurusuna, TFF’den gelen cevapta başvurularının daha önce alınmış bir karara atıf yapılarak reddedilmemesi 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda daha önce verilmiş bir ret kararı olmadığını da gösterdi. Böylece Galatasaray Divan Kurulu Üyesi, eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan’ın 2000’li yılların başında konuyla ilgili bir ret kararı olduğu iddiası da bir kez daha boşa çıkmış oldu.