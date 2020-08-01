Sarı-Lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli golcü Bas Dost için devreye girdi. Kanarya'nın yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına görüşmelerde bulunduğu, Bas Dost'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Sporting Lizbon’daki başarılı dönemi sonrası Frankfurt'ta düzenli olarak istediği 11 şansını bulmakta zorlanmıştı. Geçtiğimiz yaz 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Sporting'den Eintracht Frankfurt'a transfer olan Hollandalı golcü, Alman ekibiyle toplamda çıktığı 29 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dost, bu sezon toplamda sadece 18 maça ilk 11'de başlama şansı bulmuştu.

Mehmet Ali Sabuncu