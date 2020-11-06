"Futbolda Sözde Şike" davasında Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin de aralarında olduğu 23 kişi, şike ve teşvik primi suçlamalarından beraat etti. Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat verildi.

Bu kararın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden paylaşım yapıldı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan davada eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimiz, şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti." denildi.







