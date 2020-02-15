Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosunda bulunan ancak istenilen performansını göstermeyen birçok oyuncu sezon başında takımdan ayrılmıştı. Takımdan ayrılan bu hücum oyuncuları yeni takımlarında adeta şov yapıyor. Özellikle Islam Slimani, Monaco takımının Ligue 1'de iki galibiyet almasını sağlayan golleri attı. Soldado, Valbuena, Frey hatta Ayew bu sezon performansları arttırdı. Bu beş oyuncu bu sezon resmi maçlarda 40 gol atmayı başardı.





Islam Slimani (Monaco) / 9 gol - 8 asist

Fenerbahçe'de geçen sezon ligde sadece bir gol atan ve çok eleştirilen Islam Slimani geride kalan dönemde Monaco'da en çok göze batan isimlerden biri oldu. Son iki maçta takımına galibiyeti getiren golleri atan Slimani toplamda 9 gol atarken arkadaşlarına 8 asist yaptı. Slimani hali hazırda Ligue 1'de en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Mathieu Valbuena (Olympiakos) / 8 gol - 8 asist

Sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'a gelen Mathieu Valbuena, özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında başarılı oldu. Takımı adına 1 gol 3 asist yapan ve gruplara kalmasında etkiliş olan Valbuena son olarak kupa maçında 3 asist yaptı. Toplamda 8 gol atan Valbuena arkadaşlarına 8 asist yaptı.

Roberto Soldado (Granada) 6 gol - 5 asist

Geçen sezon Fenerbahçe'de en golcü oyuncu olan ancak sezon başı takımdan ayrılan Soldado, La Liga ekibi Granada ile eşleşti. Bu sezon lige çok iyi başlayan Granada özellikle Kral Kupası'nda çok başarılı oldu. Yarı finale kalan Granada takımında çeyrek finalde iki gol atan Soldado takımını son dört ekip arasına soktu.

Andre Ayew (Swansea City) 12 gol - 4 asist

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen ancak başarılı olamayan Ganalı oyuncu Andre Ayew, bu sezon Championship'te oldukça etkili oldu. Swansea takımının bu sezon en golcü oyuncusu olan Ayew 12 gol 4 asistlik katkı yaptı.

Michael Frey (Nürnberg) 5 gol - 2 asist

Fenerbahçe'de geçen sezon yine istediği performansı gösteremeyen Michael Frey, bu sezon Nürnberg ile Bundesliga II'de 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Moses ve Eljif Elmas'ın da gol katkısı gelmeye başladı

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Eljif Elmas, Napoli forması altında ilk golünü geçtiğimiz günlerde atarken devre arasında ayrılan Moses ise AC Milan ile oynanan maçta asist yapmayı başardı.





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