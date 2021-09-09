Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve Fenerbahçe ’de adeta istenmeyen adam ilan edilen Mathias Zanka'nın yeni durağı Premier Lig oldu. 31 yaşındaki Danimarkalı stoper, Brentford ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 2019’da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka’nın devam eden sözleşmesini geçtiğimiz günlerde. feshetmişti.

Danimarka Milli Takımı’nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Fenerbahçe'de toplam 21 maça çıkabilen Zanka, 3 golle skora katkı sağladı.

İngiliz ekibi Huddersfield'tan 2019 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kalmış ve kısa süre içerisinde gözden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz sezonu ülkesi ekiplerinden Kopenhag'ta kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, 17 lig maçında 1 gol kaydetti.







