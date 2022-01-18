Rafa Benitez ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör arayışları devam ediyor. İngiliz ekibin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken Fenerbahçe 'den ayrılan Vitor Pereira'nın adaylar arasında yer aldığı ileri sürüldü.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Everton, Benitez'in yerine Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. Ancak şu an için resmi bir girişim bulunmamakla birlikte Mourinho'nun, İtalyan ekibinde 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle takımdan ayrılması beklenmiyor.

Everton'ın teknik direktörlük görevi için gündemine gelen bir diğer isim ise Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira. Portekizli teknik direktör daha önceki yıllarda da kulübün gündemine gelmiş ancak sonrasında şu anda Real Madrid'in başında olan Carlo Ancelotti göreve getirilmişti.

Lampard ve Rooney

İngiliz futbolunun efsane isimleri Frank Lampard ve Wayne Rooney'de takımın güçlü adayları arasındaki yerlerini koruyor. Geçen sene Ocak ayında Chelsea'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Lampard'ın Everton ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Futbolculuk döneminde Everton forması da giyen ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'yi çalıştıran Wayne Rooney'nin ise takım ile olan bağı nedeniyle olası bir teklifi geri çevirmesinin zor olacağı düşünülüyor.

Geçici olarak Duncan Ferguson göreve getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada yardımcı antrenör Duncan Ferguson'un geçici olarak takımın başına getirildiği duyuruldu. Teknik direktör ile ilgili açıklamanın ise zamanı gelince yapılacağı açıklandı.



