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Fenerbahçe'den ayrılan Canberk Aydemir, Nazilli Belediyespor'da

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe’den genç kaleci Canberk Aydemir’i transfer etti.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den ayrılan Canberk Aydemir, Nazilli Belediyespor'da

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta Kırklarelispor’u deplasmanda 3-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe ’den genç kaleci Canberk Aydemir’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, daha önceki yıllarda altyapımızda da forma giyen ve daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan genç kaleci Canberk Aydemir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz bu sözleşme kapsamında 1 yıllığına Kızılcabölükspor’a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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