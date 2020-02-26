Fransız futbolcu Adil Rami, sezon başında geldiği Fenerbahçe’ye geçtiğimiz hafta veda edip Rus ekibi Sochi’ye imza attı.

Rami, ayrılık mesajı yayınladı:

"Fenerbahçe’ye oynamak ve takımın en iyisi olmak için gittim. Ancak iki ayda bir oynayarak bunu başaramazsınız! Az süre almam, futbolum ya da sakatlığımla ilgili değildi. Ersun Yanal ve ekibiyle hiçbir problemim olmadı. Ayrılık kararıma saygı gösteren Ali Koç’a teşekkür ederim."