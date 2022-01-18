İsmail Kartal’ın sezon sonuna kadar göreve getirilmesi, teknik adam konusunda Ali Koç’a zaman kazandırmıştı. Ancak Antalyaspor karşısındaki etkisiz futbol , yeniden eleştiri seslerinin yükselmesine neden oldu. Başkan Koç’un üzerindeki baskı iyice arttı. Ali Koç, geçen hafta, yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik adamı belirlemek için Avrupa seferine başladı. 1 numaralı hedef olan Joachim Löw ile bir araya gelen başkan, Alman hocanın taleplerini dinledi. Löw, altyapıdan transfere kadar tek yetkili olmak, uzun vadeli bir projeyle göreve gelmek istediğini söyledi. Ali Koç, bunlara ‘tamam’ dedi. Ancak 60 yaşındaki çalıştırıcının kadrodaki kapsamlı değişiklik için yüksek transfer bütçesi talep etmesi, tarafların anlaşma sağlayamadığı başlıca konu oldu.

Sık sık gidecek

Ali Koç’un Avrupa seferinde ayrıca Jorge Jesus, Niko Kovac ve Nuno Espirito Santo’nun temsilcileriyle de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ancak bu hocalarla ilgili ilerleme kaydedilmediği öğrenildi. Başkan, yeni teknik adamı bir an önce belirleyip şimdiden yeni sezon için hazırlıklara başlamak istiyor. Ali Koç ayrıca Joachim Löw gibi tartışılmayacak bir isimle anlaşma sağlaması halinde, son dönemde tribünlerin kendisine gösterdiği büyük tepkinin de azalacağına inanıyor. Başkan Koç’un sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkarak görüşmelere devam edeceği belirtildi.