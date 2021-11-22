Fenerbahçe , ezeli rakibini deplasmanda en son 23 Nisan 2017'de oynanan maçta Josef De Souza'nın attığı tek golle yenmişti. İki takım arasında NEF Stadı'nda oynanan son 4 karşılaşmada kazanan çıkmadı. 3 derbi 0-0 beraberlikle biterken, bir karşılaşmanın skoru 2-2 oldu. Sarı-Lacivertliler, dün Mesut ve Crespo'nun kaydettiği gollerle 4 yıl aradan sonra Aslantepe'de zafere ulaşmış oldu. Galatasaray ise ezeli rakibini taraftarı önünde 2014 yılından (2-1 kazanmıştı) beri yenemiyor.