Fenerbahçe'den Ampomah için 3 milyon €

Belçika basını, F.Bahçe için transfer iddiasında bulundu. Kanarya, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beveren’e 3 milyon Euro teklif etti.

28 Mart 2019, Perşembe 08:38
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Fenerbahçe'den Ampomah için 3 milyon €

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro çalışmalarına başladı. Önemli bir iddia da Belçika'dan geldi. Ülke basınında yayın yapan Voetbal'daki habere göre; sarı-lacivertliler, Beveren forması giyen Nana Ampomah ile ilgileniyor. 23 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için 3 milyon Euro'luk transfer teklifi yapıldığı da öne sürüldü. Fenerbahçe dışında Belçika'dan Genk, Gent ve Club Brügge takımlarının da istediği oyuncu, bu sezon ligde 22 maçta 1765 dakika sahada kaldı ve 7 gol attı, 4 asist yaptı.

(Sabah)

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