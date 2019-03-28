Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro çalışmalarına başladı. Önemli bir iddia da Belçika'dan geldi. Ülke basınında yayın yapan Voetbal'daki habere göre; sarı-lacivertliler, Beveren forması giyen Nana Ampomah ile ilgileniyor. 23 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için 3 milyon Euro'luk transfer teklifi yapıldığı da öne sürüldü. Fenerbahçe dışında Belçika'dan Genk, Gent ve Club Brügge takımlarının da istediği oyuncu, bu sezon ligde 22 maçta 1765 dakika sahada kaldı ve 7 gol attı, 4 asist yaptı.

(Sabah)