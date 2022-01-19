Fenerbahçe’den Altay maçına 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig ’in 22. haftasında Fenerbahçe , Altay’ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 değişik isimle sahaya çıktı. Kartal, ligin 21. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 11’ine göre; Berke, Zajc, Rossi ve Mesut’un yerlerine; Ertuğrul, Crespo, Pelkas ve Szalai’ye görev verdi. Kartal, Altay maçına şu 11’le sahaya çıktı: “Ertuğrul, Ferdi, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Osayi-Samuel, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun.”

Kadroda 6 eksik

Fenerbahçe, Altay karşısına 6 oyuncusundan eksik çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Novak, Mert Hakan, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak takımda yer almadı.

İHA