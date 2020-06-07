Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, maliyet anlamında uygun isimlere yönelirken dış basından Bulgaristan'daki performanslarıyla dikkat çeken Ali Sowe ve Rafael Forster isimleri öne sürüldü.

Rumen basınından Telekomsport, Vedat Muriç'in ayrılığı sonrası yerini dolduracak isim adına ilk adayın Ali Sowe olduğunu belirtti. Hatta Sowe'un seçenekler arasında Rumen oyuncu George Puscas'ın önünde olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chievo'dan Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'ya transfer olan 25 yaşındaki Ali Sowe, bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Gambiya doğumlu 1.91 boyundaki golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği aktarılmakta.

Forster yeniden gündemde

Bir diğer iddia ise Bulgar basınından geldi. Devre arasında da adı Fenerbahçe ile anılan Ludogorets'in Brezilyalı sol beki Rafael Forster için Fenerbahçe'nin ilgisini sürdürdüğü aktarıldı.

Ivo Stoylev'in haberine göre Botafogo'nun da kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki oyuncu, 2017'de Ukrayna ekibi Zorya Lugansk'tan 1.2 milyon Euro karşılığında Ludogorets'e transfer olmuştu.

Bu sezon ligde sadece 8 maçta forma giyen Forster, Avrupa kupalarında ise 10 maçta mücadele etti ve toplam 18 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.