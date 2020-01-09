Yapılan bildiride, “Süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı bel irtmek isteriz” denildi. Açıklamada arıca şu ifadelere yer verildi: “Bugün yöneticilerimize ve Kurumsal İletişim Departmanı mıza medya mensupları tarafından ‘Takım Ha rcama Limi tleri’ ko nusunda yönetilen sorulara karşılık bir açı klama ya pma zorunlul uğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ‘Takım Harcama Limitleri’nin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihi nden bugüne kadar Tü rkiye Futbol Federasyo nu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte Kulübümüz, Bankalar Birliği anlaşması dışında fi nans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bire ysel olarak çalışmalarını yürütmektedir.”

‘İtibar edilmemeli’

“Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacı yla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini ya şadığımı z üzere ‘TFF’nin kamuoyu baskısı altına al ınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi ’ amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.” denildi.