Fenerbahçe’den açıklama

Fenerbahçe resmi internet sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı, Futbol Federasyonu ve savcıları göreve davet etti. Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından yapılan açıklamalar ve VAR hakemleri ile ilgili iddialar hakkında araştırma yapılması gerektiğini belirten Sarı- Lacivertliler’in açıklamaları özetle şu şekilde:

'Muriç'e yapılan...'

Maçlarımızı yöneten orta hakemler, kazandığımız maçları takip eden haftalarda hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir. Kayserispor maçının 12. dakikasında Muriç’e yapılan, futbol otoriteleri tarafından istisnasız şekilde penaltı olarak kabul gören, sonuca ve akışa etki eden pozisyon ile lehimize penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR’a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir.

'TFF ve savcılar göreve'

Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz!