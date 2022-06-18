Fenerbahçe'den, Abdülkerim Bardakçı için resmi teklif!
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Sarı-Lacivertliler geçen sezonun en başarılı stoperlerinden Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un kapısını çaldı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlılar'a 2.2 milyon Euro + Mbwana Samatta'yı önerdi.
Geçen sezonun flaş takımı İttifak Holding Konyaspor 'un flaş ismi Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla devlerin ilgisini çekmişti. Başarılı stoper için özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın ilgisinin olduğu bilinirken, A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoper için resmi teklifini yaptı.
Yeni sezonda Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Kanarya, Yeşil-Beyazlılar'a 2.2 milyon Euro + Mbwana Samatta'yı önerdi. Konyaspor ise teklifi düşünmek için süre istedi.
Abdülkerim stoper olmasına rağmen geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynamıştı.
Samatta ise geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık geçirmiş, 41 karşılaşmada forma giymiş ve 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yapma başarısı göstermişti.