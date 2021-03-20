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Fenerbahçe'den 7. Final-Four

Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe tarihinde 7. kez son 4 takım arasına adını yazdırdı. Çeyrek finalde Galatasaray’la eşleşen Sarı-Lacivertliler rövanşta ezeli rakibine 71-61 kaybetse de ilk maçı 17 sayı farkla kazanması turu geçmesini sağladı.

20 Mart 2021, Cumartesi 00:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den 7. Final-Four

Pandemi nedeniyle 2020’nin ertelendiği Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe Öznur Kablo, 2 yıllın ardından yeniden adını Final-Four’a yazdırmayı başardı. İspanya’nın ev sahipliği yaptığı çeyrek final serisinde bir diğer temsilcimiz Galatasaray’la eşleşen Sarı-Lacivertliler skor farkı avantajıyla turu geçen takım oldu ve Euroleague tarihinde 7. kez Final-Four’a çıkmayı başardı.

Aslan’a galibiyet yetmedi

Çarşamba günü oynanan serinin ilk maçında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Galatasaray’ı 17 sayı farkla 91-74 mağlup ederek, rövanş için büyük bir avantaj elde etmişti. Kanarya bu avantajını da rövanş maçında en iyi şekilde kullandı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Kanarya ilk çeyreği 27-21, devreyi de 43-41 önde geçti. İkinci yarıda Sarı-Kırmızılılar farklı skorlu bir galibiyet için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Aslan son çeyrekte, oyundan biraz düşen Fenerbahçe’nin 4 sayısına karşılık 21 sayı atıp maçı 71-61 kazansa da bu skor turu geçmesine yetmedi.

ilk rakip UMMC 

16-18 Nisan tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak kent, henüz belli olmadı. Fenerbahçe’nin yarı finaldeki rakibi ise Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg oldu. UMMC çeyrek finalde Dinamo Krusk’u eledi.


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