Fenerbahçe , alt yapıda forma giyen 5 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon U19 Takımında forma giyen 2004 doğumlu Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir ve Erkan Arda Çağdaş ile 2005 doğumlu Bora Aydınlık ve Furkan Onur Akyüz ile profesyonel sözleşmeye imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü’nün Futbol Akademisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, düzenlenen imza töreninde genç oyunculara başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz; geleceğimizin Fenerbahçe’si olan Futbol Akademimizde formamızı terleten 5 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

2018 yılı itibarıyla belirlediği misyon ile bünyesindeki gençleri sportif anlamda yetiştirirken onların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna faydalı birer futbolcu olmalarını ilke edinen Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını artıran Kulübümüz, yarının Fenerbahçe’sini oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen sezon U19 Takımımızda forma giyen 2004 doğumlu Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir ve Erkan Arda Çağdaş ile 2005 doğumlu Bora Aydınlık ve Furkan Onur Akyüz, Kulübümüzle profesyonel sözleşmeye imza attılar.

Kulübümüzde düzenlenen imza töreninde Futbol Akademimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç da yer aldı.

Gelecekte Futbol A Takımımızın başarılarında önemli rol oynayacaklarına ve Akademimizin tedrisatından geçen sporcular olarak ilk adımlarını attıkları kariyer yolculukları boyunca Fenerbahçe değerlerinin timsali olacaklarına gönülden inandığımız genç oyuncularımıza; sarı lacivert renklerimiz ve sahip olduğumuz eşsiz değerlerimizle nice şampiyonluklar ve başarılar dileriz.