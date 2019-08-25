Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapacak.

Fenerbahçe, oluşabilecek bir fırsat transferi doğrultusunda ise bir kanat forveti de kadrosuna katabilir. Kanarya'da bu bölgeler için uzun süredir ilgilenilen isimler Kolarov, Kjaer, Gustavo ve Moting'di... Bu isimlerle anlaşan ancak kulüpleriyle anlaşamayan Fenerbahçe'de rota sürpriz isimlere çevrildi. Fenerbahçe'ye bu 4 bölge için 5 oyuncudan müjdeli haberler geldi.

Mustafi müjdesi

Uzun lig maratonunda sakatlık ve ceza gibi ihtimalleri de göz önünde bulundurarak sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi stoper arayışını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin gündemine aldığı son ismin Arsenal'de gözden düşen ve teknik direktör Unai Emery'nin planları arasında yer almayan Shkodran Mustafi olduğu öğrenildi.

Babası ayrılığı doğruladı

Arsenal menajeri Unai Emery'nin kendine takım bul dediği Mustafi'nin Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Arsenal ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Mustafi, geçtiğimiz sezon 40 maçta oynadı ve 3 gol attı. Shkodran Mustafi'nin babası ve menajeri Kujtim Mustafi de ayrılığı doğruladı; "Shkodran, Arsenal'da güzel zamanlar geçirdi ve 2 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak transferi üzerinde çalışmak, sanırım her iki taraf için de daha iyi olan seçenek."

Laxalt-Atalanta görüşmeleri durdu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Diego Laxalt konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Milan'dan ayrılması beklenen futbolcunun Atalanta ile yaptığı görüşmelerin durdurulduğu belirtildi. Oyuncunun maaşı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle transferde Fenerbahçe ile birlikte Marsilya'nın yeniden devreye gireceği yazıldı.

2022'ye kadar sözleşmesi var

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'dan 1.8 milyon euro maaş alan Diego Laxalt, Atalanta'nın 800 bin euroluk teklifini kabul etmedi. Oyuncuyu göndermek isteyen Milan'ın Laxalt'a ek bir ücret vererek Atalanta'ya imza attırmasını sağlayabileceği belirtildi. Marsilya ile Fenerbahçe'nin yeniden girişimlerini hızlandırma fırsatı yakaladıkları vurgulandı. 2018 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Diego Laxalt, 26 yaşında ve sol bekte görev yapıyor. Diego Laxalt geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta forma giyerken, 1 asit yaptı. Laxalt'ın kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Gustavo olmazsa Fernandinho

Bir yandan Luiz Gustavo için Marsilya ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe, diğer yandan Brezilyalı futbolcunun alternatifleriyle masaya oturmuş durumda. Gustavo'yu transfer etmek için Fransız devine 5 milyon Euro teklif eden, fakat Marsilya'nın '7 milyon euro'dan aşağı olmaz' diyerek yanıt verdiği Fenerbahçe görüşmelere tam gaz devam ederken, Comolli'nin kapalı kapılar ardında M.City'nin yıldız futbolcusu Fernandinho'yla da dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

Rodri geldi, kulübeye çekildi

İkinci haftası sona eren Premier Lig'de 1 dakika bile forma giyemeyen ve Atletico Madrid'den 70 milyon euro'ya transfer edilen Rodri'nin gerisinde kalacağı düşünülen Fernandinho'nun takımdan ayrılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha için İngiliz deviyle görüşmelere başladığı ifade edildi. 2020'ye kadar kontratı bulunmasına rağmen bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirilen Manchester City, Fernandinho'yu bırakmayı kabul etti. Comolli'nin Ersun Yanal ile durumu istişare ettiği ve Luiz Gustavo'nun olamaması halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla el sıkışılacağı kaydedildi.

Henriksen ile prensip anlaşması

Ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Luiz Gutavo için yoğun mesai harcarken, sarı lacivertlilerin büyük bir sürpriz yaparak Norveçli orta saha Markus Henriksen ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Daha önce Martin Linnes'i Galatasaray'a, Fredrik Gulbrandsen'i ise Başakşehir'e veren menajer Jim Solbakken'in verdiği bilgiye göre; Henriksen'in Fenerbahçe ile 3 1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun 4-4.5 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle transfer edildiği belirtildi.

Cervi kiralık gelebilir

Fenerbahçe'de kanat transferi ilk etapta düşünülmezken transfer adeta Comolli'nin ayağına geldi. Benfica, kadroda düşünmediği Cervi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. 12 milyon euro piyasa değeri olan yıldız sol kanat, Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir.

(Takvim)