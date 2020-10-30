Fenerbahçe’den 29 Ekim pozu!

Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik ekip, idmandan önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk portresiyle toplu halde poz verdi. Oyuncular daha sonra antrenmana başlayarak ısınma ve koordinasyon hareketleri sonrası pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde ise çift kale maç oynandı. Fenerbahçe’de, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Nabil Dirar dışında tüm futbolcuların antrenmanın tamamında yer almaları, Erol Bulut’un yüzünü güldürdü.