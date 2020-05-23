Fenerbahçe’den 2011 kutlaması

Sarı-Lacivertliler, 2010-11 sezonunda elde edilen şampiyonluğun yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı: Futbol takımımızın eşsiz mücadelesi ve deplasmanda arka arkaya aldığı derbi galibiyetleriyle taçlandırdığı şampiyonluğumuzun simgesi olan kupamız, müzemizde yer almaya sonsuza kadar devam edecek. Tarih, Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ve ilk UYANIŞ olan 2010-11 şampiyonluğunu altın harflerle yazacak. Karanlıklar aydınlandı Fener’inle şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde.