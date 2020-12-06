Fenerbahçe'den 2006 yılına gönderme: Hatırla
Fenerbahçe 2-0 kazanılan Denizlispor maçının ardından hafta içi yeniden gündeme gelen 2005-06 sezonu sonundaki maça gönderme yaptı. Sözü geçen sezon son hafta Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu yitirmişti.
Fenerbahçe 2-0 kazanılan Denizlispor maçının ardından hafta içi yeniden gündeme gelen 2005-06 sezonu sonundaki maça gönderme yaptı. Sözü geçen sezon son hafta Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu yitirmişti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1335660375057068032