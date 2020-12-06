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Fenerbahçe'den 2006 yılına gönderme: Hatırla

Fenerbahçe 2-0 kazanılan Denizlispor maçının ardından hafta içi yeniden gündeme gelen 2005-06 sezonu sonundaki maça gönderme yaptı. Sözü geçen sezon son hafta Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu yitirmişti.

06 Aralık 2020, Pazar 21:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den 2006 yılına gönderme: Hatırla

Fenerbahçe 2-0 kazanılan Denizlispor maçının ardından hafta içi yeniden gündeme gelen 2005-06 sezonu sonundaki maça gönderme yaptı. Sözü geçen sezon son hafta Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu yitirmişti. 




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