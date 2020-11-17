Fenerbahçe, son dönemde dijital mecrada yeni projelere imza attı. Başkan Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birkaç yıl içinde önemli bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Dijital mecrada son dönemlerde yeni bir oluşum içine giren sarı lacivertliler, bu alana yatırım yapmaya devam edecek.

Taraftar uygulaması Mohikan'ın tanıtımını yapan Fenerbahçe, iki mobil oyunu da kullanıcıların beğenisine sundu.

Fener Legend ve Fubo Rolls ile mobil oyun alanına giren sarı lacivertlilerde, bu uygulamalara taraftarların büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.

Sarı lacivertliler, daha önce de YouTube Katıl ile kulübe önemli bir gelir girdisi sağlamış ve son dönemde oynanan hazırlık maçlarını bu platform üzerinden yayınlamıştı.

İlerleyen dönemde kripto para konusunda da atılım yapmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, dijital faaliyetlerden yılda 200 milyon liranın üzerinde gelir hedefliyor. (TRTSPOR)