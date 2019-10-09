Fenerbahçe, ligin ilk 7 haftasında Başakşehir, Trabzonspor, Alanya ve Galatasaray gibi güçlü rakipleriyle oynadı. Zorlu bir virajı geride bıraktı. Sarı- Lacivertliler, kasım ayındaki milli araya kadar 4 ‘nispeten’ kolay maça çıkacak. Ersun Yanal, öğrencileri için bu süreçle ilgili hedefi belirledi: 4’te 4 yapmak... Başarılı teknik adam, puan tablosunda üst sıralarda yer alan rakiplerin iki milli maç haftası arasındaki 4 karşılaşmada takılacaklarını düşünüyor.

En zoru Konya

Yanal, kendilerinin 4 maçtan 12 puan çıkarmaları halinde kasım ayındaki milli araya Süper Lig’in zirvesinde gireceklerine inanıyor. Fenerbahçe, bu süreçte ligin düşüşteki takımları Denizlispor ve Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

En zorlu sınav ise 9. haftadaki Konyaspor maçı olacak gibi görünüyor. Kanarya, 8 Kasım cuma günü Kadıköy’de Kasımpaşa ile oynayarak milli araya giriş yapacak.