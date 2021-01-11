Fenerbahçe’de bu sezon ciddi bir zihniyet değişimi söz konusu. Son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda kazanan sarı-lacivertliler o tarihten bu yana Süper Lig’de zafere hasret durumda.

Takımın bu süre içinde şampiyonluğa yaklaştığı sezonlar söz konusu olsa da oynanan futbol nedeniyle taraftar, camia hatta yönetimin memnun olmadığı dönemler söz konusuydu.

Fenerbahçe gibi büyük bir takımın hücum futbolu, tempolu ve baskılı bir oyun oynaması gerektiği fikri sebebiyle Aykut Kocaman, Vitor Pereira ve Dick Advocaat’ın oynattığı oyun birçok kesim tarafından eleştirmişti.

Hatta 2016-17 sezonunda bir maç sonrası Advocaat, “Ben takımın önde baskı yapmasını istemiyorum. Geride beklemesini istiyorum. Ancak bazı oyuncular buna uymuyor” eleştirisinde bulunmuştu.

Büyük takım refleksi gereği sarı-lacivertliler gerçek anlamda savunma futbolu ya da puan için gerekli, doğru oyunu oynarken birçok sıkıntı yaşadı.

Milliyet'in haberine göre; O dönem için “Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olmasın” gibi söylenen sözler artık geride kaldı.

Ligde elde edilen son Alanyaspor galibiyeti aslında Fenerbahçe için önemli bir dönüm noktasıydı. Kendi sahasında topu rakibe bırakıp boşluklar kovalayan sarı-lacivertli takımın bu planı tuttu. Alınan üç puanla takım iyice zirveye yaklaştı.