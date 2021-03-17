Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde yapılan açıklamada Fenerbahçe'de Edgaras Ulanovas'ın forma giyemeyeceği belirtildi.

Sakatlığı bulunan Edgaras Ulanovas'ın Zalgiris karşısında forma giyemeyeceği ve Olympiacos mücadelesi öncesinde durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de önemli isimler Alex Perez, Marko Guduric ve Melih Mahmutoğlu antrenmanlara başlarken bu isimlerin Zalgiris karşılaşması için durumlarına ise teknik ekip karar verecek.