Fenerbahçe'de Zajc müjdesi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Zajc da antrenmanda yerini aldı.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 12.30’da başladı. Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Slovenyalı orta saha Miha Zajc da bugün yapılan idmanda yer aldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.