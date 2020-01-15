Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 12.30’da başladı. Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Slovenyalı orta saha Miha Zajc da bugün yapılan idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.