Fenerbahçe , 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi verilerek transfer ettiği Miha Zajc'ın performansından memnun kalmamış ve 3.5 milyon euro satınalma opsiyonuyla Genoa'ya kiralamıştı.

Genoa istiyor ama...

Genoa Zajc'ı kadrosunda istiyor ancak Başkan Preziosi, Fenerbahçe'nin satınalma opsiyonunda indirim yapmasını bekliyor.

Fenerbahçe ile görüşmelere devam eden İtalyan kulübü, anlaşma sağlanması halinde Slovenyalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalayacak.

Genoa ile 33 maça çıkan Zajc, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.