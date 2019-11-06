Fenerbahçe, liderlik için gittiği Kayseri’de şok bir yenilgi aldı. 1-0 biten maçın ardından Sarı-Lacivertli oyuncular tam anlamıyla yıkıldı. Öğrencilerinin büyük üzüntü yaşaması sonrası Ersun Yanal, takıma moral konuşması yaptı.

Tecrübeli teknik adam, “Beklemediğimiz bir kayıp yaşadık. Ancak elinizden geleni yaptınız. Dönüşte taraftarın sizi şampiyon gibi karşılaşması da bunun göstergesi. Bize inanıyorlar. Şampiyon olacağız. Bu yüzden canınızı sıkmayın. Daha çok çalışın ve Kasımpaşa maçıyla birlikte muhteşem bir dönüş yapın” ifadelerini kullandı.

Kahkaha sesleri

Ersun Yanal’ın mağlubiyet sonrası sarf ettiği bu sözler, Samandıra’nın havasını bir anda değiştirdi. Hocalarının kendilerine olan inancını net bir şekilde göstermesi, futbolcuları fazlasıyla keyiflendirdi. Dünkü antrenman büyük bir neşe içinde geçti, kahkaha sesleri eksik olmadı.

Sadık ve Serdar denemesi

Ersun Yanal, taktik çalışma sırasında savunmada değişikliğe gitti. Başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında birlikte oynattığı Serdar Aziz ile Sadık Çiftpınar’ı dün as takımda denedi. Zanka, yedek takıma geçti. Ancak Yanal’ın Kasımpaşa maçında yine Zanka ve Serdar ikilisini oynatması bekleniyor.