Sarı-Lacivertliler, 4 Ocak ile 13 Şubat tarihleri arasında tam 12 resmi müsabakaya çıktı. Kanarya, bu periyotta önemli oyuncularından sakatlıklar nedeniyle yararlanamasa da iyi bir grafik çizdi. Fenerbahçe, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarı-Lacivertliler, geride kalan süreçte Türkiye Kupası’na havlu atsa da ligde zirveye ortak olmayı başardı.

Erol Bulut’dan 2 gün izin

Sarı-Lacivertli futbolcular, haftada iki maçlık fikstür nedeniyle adeta izin yapmayı unutmuştu. Erol Bulut, bu hafta içinin boş geçecek olmasını fırsat bilerek öğrencilerine güzel bir jest yaptı. Bulut, takımına 2 gün izin verdi. Futbolcular, uzun bir aradan sonra peş peşe 2 günü dinlenerek geçirecek. Fenerbahçe’de pazar günkü Göztepe maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ile başlayacak.