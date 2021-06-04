Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda artık tamamen yabancı bir isim düşünülüyor. Zira şu anda Fenerbahçe’de mevcutta çalışılabilecek bir yerli isim kalmadı.

Başkan Ali Koç 3 Haziran 2018’de göreve geldiğinde resmi bir maça bile çıkmadan sözleşmesi devam eden Aykut Kocaman’la yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe tarihinde önemli bir yeri olan ve 2010-11 sezonu şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, o dönem takımı 2. sırada ve kupa finalisti olarak bırakmıştı.





Cocu ve Erwin Koeman denemeleri tutmayan Fenerbahçe’de bu kez göreve 2013-14 sezonunun şampiyon hocası Ersun Yanal getirildi. Ama 1.5 sene sonunda beklentilerin uzağında kalındı ve Yanal defteri tamamen kapandı.

Bu sezon başında ise büyük umutlarla Alanyaspor’dan ayrılarak gelen kulübün eski futbolcularından Erol Bulut hamlesi de boşa çıktı.

Ligin son 10 haftasında göreve gelen ve kariyerinde teknik direktörlüğe adım atan Emre Belözoğlu da 2 Haziran 2021 itibariyle resmen veda etti.

Şu anda başka bir yerli alternatifi de olmayan sarı-lacivertliler, dövizdeki yüksek kur farkı ve ekonomik zorluklara rağmen yabancı hoca kararı aldı. (Skorer)



