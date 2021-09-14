Sarı-Lacivertliler’in yeni transferlerinden Mergim Berisha ve Diego Rossi, Sivas maçına ilk 11’de başladı. Meyer ise 73’te oyuna dahil oldu. 3 oyuncu da performansıyla vasatı aşamadı.

Beklentilerin farkında olduklarını belirten yeni yıldızlar, “Uyum için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu konuda hocamızdan ve arkadaşlarımızdan büyük destek alıyoruz. Kısa sürede biz de katkı sağlamaya başlayacağız” yorumunu yaptı. Berisha, Rossi ve Meyer, müthiş destekleri için taraftara da ayrıca teşekkür etti.







